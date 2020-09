Funcionária fantasma do clã, ‘Wal do Açaí’ será candidata a vereadora com o nome ‘Wal Bolsonaro’

247 - Walderice Santos da Conceição, conhecida com Wal do Açaí e ex-assessora parlamentar de Jair Bolsonaro, registrou sua candidatura para vereadora em Angra dos Reis (RJ) como Wal Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral.

Ela é investigada por supostamente ter sido funcionária fantasma no período em que assessorou Bolsonaro. No início de julho, Walderice foi lançada como pré-candidata em um encontro que contou com a presença do senador Flávio Bolsonaro.