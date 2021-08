Funcionário da Prefeitura do Rio diz ser 'fantasma', e reclama de receber dinheiro e não trabalhar

"Eu já pedi para ser exonerado, inclusive estou nessa situação de fazer campanha para o deputado Pedro Paulo, mas ao longo do ano não faz nada", afirmou André José de Oliveira, que tem cargo de assistente I na Secretaria Municipal de Ação Comunitária da Prefeitura do Rio e foi nomeado por indicação do secretário Pedro Paulo edit

247 - O trabalhador André José de Oliveira, que tem cargo de assistente I na Secretaria Municipal de Ação Comunitária, assumiu que é funcionário fantasma da Prefeitura do Rio. Ele afirmou ter sido nomeado por indicação do secretário Pedro Paulo. Também disse que não trabalhou um dia sequer, não tem função definida, mas recebe salário de R$ 1,7 mil por mês.

"Eu já pedi para ser exonerado, inclusive estou nessa situação de fazer campanha para o deputado Pedro Paulo, mas ao longo do ano não faz nada. Só espero 2022. Só recebo dinheiro da Prefeitura e fico em casa", afirmou ele à reportagem do RJ2.

De acordo com o funcionário, a sua principal função é ficar à disposição de Pedro Paulo com o objetivo de fazer política para aliados dele na região do Itanhangá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

"Eu só vou na secretaria para bater o ponto. Eu sou lotado na secretaria, fui nomeado, mas não trabalho. Sou fantasma. Eu tive a última vez na sexta-feira (6) para assinar o ponto. Assinei o ponto da semana e só. Assino sem trabalhar", disse.

