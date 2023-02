Funcionário de supermercado de Guarulhos agride e dá rasteira em mulher negra em situação de rua (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma mulher negra em situação de rua sendo agredida por funcionários do supermercado Fonte Nova, unidade do bairro Bom Clima, em Guarulhos-SP.

De acordo com o portal Uol, as imagens originais mostram a vítima sendo encurralada por dois homens, sendo que um deles grita "pede desculpa, caralh*, pede desculpa." Ela, então, pede desculpas e o funcionário responde "não tem desculpa. Vai fazer de novo? Não, né?"

Em seguida, o funcionário de camiseta preta empurra a mulher e lhe dá uma rasteira. Ela cai e bate com a cabeça no chão e grita de dor. O homem volta, joga uma sacola na direção da vítima e diz: "Não volta mais aqui. Já é a terceira vez [inaudível]. Vai. Vaza, vaza, vaza". Na sequência, após ela tentar se levantar, ele coloca a mão por baixo da camiseta e indica estar armado, em tom de ameaça.

Ainda segundo o Uol, "a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo) afirmou que o gerente do estabelecimento comercial e os seguranças já foram identificados e intimados a prestar depoimento no 6º DP de Guarulhos. Além disso, de acordo com a pasta, a polícia realiza diligências para a localização da vítima que, caso tenha interesse, pode registrar queixa".

E de acordo com reportagem do SP2, da TV Globo, o supermercado alegou que a vítima teria furtado dois pacotes de carne seca. Em nota publicada nas redes sociais, o supermercado falou em "caso isolado", repudiou a abordagem truculenta, garantiu que o funcionário que cometeu as agressões foi desligado e afirmou estar à disposição para prestar esclarecimentos e a assistência necessária.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.