Funcionário do Carrefour desaparecido é achado quase 2 dias depois preso em elevador de supermercado

Um funcionário da rede Carrefour que estava desaparecido foi encontrado dentro do elevador do supermercado, onde ficou quase 40 horas sem comer. Ele trabalha há cerca de sete anos em uma unidade no município de Santos (SP) edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Um funcionário da rede Carrefour que estava desaparecido desde o último sábado (25), ao encerrar o expediente, foi encontrado na manhã dessa segunda-feira (27) dentro do elevador do supermercado, onde ficou cerca de 36 horas. Ele trabalha há cerca de sete anos na unidade do Carrefour da Avenida Conselheiro Nébias, em Santos, no litoral de São Paulo.

De acordo com o portal G1, familiares passaram a divulgar imagens dele, nas redes sociais, pedindo por informações de possíveis paradeiros por diversas páginas nas redes sociais. A mãe divulgou que o filho era usuário de remédios controlados e nunca havia ficado fora de casa sem dar notícia antes.

A mãe não registrou boletim de ocorrência sobre o desaparecimento porque foi orientada a aguardar 24 horas do desaparecimento, pois o filho é maior de idade.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE