Funcionário público dá tapa em repórter e a chama de “macaca”

247 - Dois funcionários da Rede CNT sofreram agressões físicas e verbais por parte de um funcionário público da área da saúde do município de Japeri, na Região Metropolitana do Rio.

Segundo reportagem do portal UOL, a repórter Julie Alves e o cinegrafista Vangelis Floyd gravaram cenas em um lixão em Japeri (RJ), município da Baixada Fluminense, quando foram atacados por um funcionário público ligado à área da saúde.

A repórter revelou à reportagem que o homem a chamou de “macaca” deu um soco em sua mão, que fez cair seu microfone, além de chutar e chamar o cinegafista de “gordo”.

O funcionário foi exonerado logo após as agressões e poderá pegar até quatro anos de detenção por injúria qualificada, ameaça e lesão corporal.

A você que chegou até aqui, agradecemos muito por valorizar nosso conteúdo. Ao contrário da mídia corporativa, o Brasil 247 e a TV 247 se financiam por meio da sua própria comunidade de leitores e telespectadores. Você pode apoiar a TV 247 e o site Brasil 247 de diversas formas. Veja como:

• Cartão de crédito na plataforma Vindi: acesse este link

• Boleto ou transferência bancária: enviar email para [email protected]

• Seja membro no Youtube: acesse este link

• Transferência pelo Paypal: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Patreon: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Catarse: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Apoia-se: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Vakinha: acesse este link

Inscreva-se também na TV 247, siga-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Conheça também nossa livraria, receba a nossa newsletter e ative o sininho vermelho para as notificações.