Funcionários da Infraero protestam contra concessão de Congonhas

Participantes do ato questionam sobre o destino de quase 1 mil funcionários com a privatização do aeroporto

247 - Funcionários da Infraero fizeram nesta segunda-feira (27) um protesto para questionar sobre o destino de 925 funcionários do aeroporto de Congonhas (SP) e mais 14 aeroportos concedidos à iniciativa privada.

A assinatura do contrato de concessão de Congonhas está prevista para acontecer nesta terça-feira (28). O novo concessionário será a operadora espanhola Aena.

O leilão da 7a rodada foi realizado no ano passado, no governo Bolsonaro. Com a assinatura dos contratos da 7a rodada, a Infraero ficará responsável apenas pelo Santos Dumont, no Rio.

