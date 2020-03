Funcionários relatam falta de álcool gel e luvas em hospitais de SP

Enfermeiros e recepcionistas denunciam falta de insumos no Conjunto Hospitalar do Mandaqui, no Hospital Regional Ferraz de Vasconcelos, no Hospital Geral de Taipas e até mesmo no Hospital das Clínicas edit

247 - Funcionários de quatro hospitais públicos da cidade de São Paulo relataram escassez de materiais como álcool gel, máscaras e luvas no atendimento a pacientes com suspeita de coronavírus (covid-19). A reportagem é do portal UOL.

Enfermeiros e recepcionistas denunciam falta de insumos no Conjunto Hospitalar do Mandaqui, no Hospital Regional Ferraz de Vasconcelos, no Hospital Geral de Taipas e até mesmo no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, considerado referência no atendimento aos casos suspeitos de covid-19.

"A diretoria alegou ser dispensável o uso das máscaras. Mas todos nós do ambulatório gostaríamos de ter máscaras à disposição, para prevenção e segurança", relata uma funcionária do Hospital do Mandaqui.