Fundo Social de São Paulo encaminha 7,5 toneladas de doações para o litoral norte

Do portal do governo de São Paulo - O Fundo Social de São Paulo encaminhou, nesta segunda-feira (20), 7,5 toneladas de doações para as cidades atingidas no litoral norte. Dois caminhões da Defesa Civil foram carregados e já estão em transporte para as cidades.

Ao longo do dia, foram entregues no depósito do FUSSP, localizado no Jaguaré, zona oeste da capital paulista, itens como água mineral, produtos de limpeza e higiene, alimentos não perecíveis e roupas para serem doados às pessoas atingidas.

A primeira-dama do Estado de São Paulo, Cristiane Freitas, se solidarizou com todas as famílias afetadas e reconhece o trabalho feito até agora. “Agradeço os profissionais engajados nessa operação. É muito importante que todos contribuam neste momento”, relatou.

Possibilidade de doação via transferência ou pix

O Fundo Social de São Paulo ampliou as possibilidades de doação às vítimas da tragédia no Litoral Norte. Agora, além de donativos como alimentos não perecíveis, água mineral e roupas limpas e em bom estado para uso, os interessados também podem fazer depósitos, transferência ou PIX para auxiliar as famílias desalojadas ou desabrigadas, por meio de duas contas do Fussp.

Ambas fazem parte das ações anuais Alimento Solidário e Campanha do Agasalho e serão utilizadas excepcionalmente para ajudar os moradores das cidades atingidas. Com o valor arrecadado, o Fundo Social fará a compra de cestas básicas e cobertores para o atendimento às vítimas. Todos os produtos serão encaminhados à Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, que será responsável pela distribuição às famílias.

Para doar cestas básicas:

Conta Bancária:

Banco do Brasil

Agência nº 1897-X

Conta corrente nº 19.490-5

CNPJ/MF nº 44.111.698-0001/98

Chave Pix:

CNPJ/MF nº 44.111.698-0001/98

Para doar cobertores:

Conta Bancária:

Banco do Brasil

Agência nº 1897-X

Conta corrente nº 19.771-8

CNPJ/MF nº 44.111.698-0001/98

Chave Pix:

[email protected]

As doações também podem ser feitas pessoalmente no depósito, localizado na avenida Marechal Mário Guedes, 301, no Jaguaré, zona oeste da capital paulista, entre 8h e 17h.

