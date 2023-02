Fundo Social de São Paulo recebe doações para vítimas das chuvas do litoral norte

Entregas de água mineral, alimentos não perecíveis e roupas podem ser feitas no depósito do órgão, na zona oeste da capital edit

Do portal do governo de São Paulo - O Fundo Social de São Paulo recebe a partir das 12h desta segunda -feira, 20, doações para as vítimas das chuvas do litoral norte paulista. As principais necessidades, segunda a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, são alimentos não perecíveis, água mineral e roupas limpas e em bom estado para uso.

As entregas podem ser feitas no depósito do FUSSP, localizado na avenida Marechal Mario Guedes, 301, no Jaguaré, zona oeste da capital paulista. O recebimento das doações será realizado a partir desta segunda-feira, entre 12h e 17h e nos outros dias entre 8h e 17h. Após a arrecadação , as doações serão encaminhadas às cidades atingidas, pela Defesa Civil.

Confira aqui as ações de apoio do Governo do Estado de São Paulo às regiões afetadas pelas fortes chuvas.

Acompanhe as atualizações sobre a situação das chuvas por meio do Twitter do Governo do Estado de São Paulo: @governosp

