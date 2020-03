Funerária recebe 73 cadáveres em 72 horas em BH

Pelo menos 23 corpos tiveram como causa "insuficiência respiratória aguda", "pneumonia crônica" e "pneumonia aspirativa", sintomas do coronavírus. Os dados do governo, porém, não informam sobre mortes por Covid-19 no estado de Minas Gerais edit

247 - Uma funerária de Belo Horizonte recebeu 73 cadáveres em 72 horas - entre a sexta-feira (20/3) e a noite de domingo (22/3). De acordo com laudo, pelo menos 23 corpos tiveram como causa da morte problemas respiratórios graves, como "insuficiência respiratória aguda", "pneumonia crônica" e "pneumonia aspirativa", sintomas do coronavírus. Os dados do governo, porém, não informam sobre mortes por Covid-19 no estado de Minas Gerais.

Segundo o Diário Causa Operária, jornal oficial do PCO, “este caso que aparece na primeira semana de confinamento da população, revela a gravidade da política da extrema direita golpista de não aplicar testes em toda a população”. “O descontrole completo da quantidade de casos, levará o país para uma calamidade pública, podendo acarretar milhões de mortes caso Bolsonaro não seja derrubado imediatamente e o povo tome as rédeas no processo”, afirma.

Outros funcionários do local também confirmaram a informação ao Correio Braziliense. Informações do boletim indicam que, dos 23 corpos, apenas um, que tinha como causa da morte a Covid-19, foi enterrado sem sepultamento. Os outros, foram enterrados casualmente e antes do enterro foram levados para despedida dos familiares.

No fim de semana, 15 estudantes de um curso de tanatologia, que foram dispensados da funerária no domingo de manhã, em razão do risco de contágio. Os dados do Ministério da Saúde informam que 25 pessoas morreram por conta de coronavírus no país - 23 em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro. Nenhuma morte foi oficialmente relatada em Minas Gerais.

O governo de Minas Gerais deve se pronunciar sobre o caso ainda nesta segunda-feira, 23, de acordo com o jornal braziliense.