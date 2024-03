Funcinoários denunciam: funerárias da cidade de São Paulo mentem para enlutados para aumentar lucro

Apoie o 247

Brasil de Fato - Empresas que administram os cemitérios municipais da cidade de São Paulo vêm utilizando práticas abusivas para aumentar o valor pago por famílias enlutadas para enterrar seus parentes. As equipes responsáveis por encaminhar velórios e enterros tentam, por meio de ameaças, empurrar serviços desnecessários. O Brasil de Fato teve acesso a imagens de conversas de vendedores de agências funerárias da cidade que administram o serviço desde março de 2023. Elas revelam as táticas para aumentar o lucro das concessionárias, enganando clientes sobre leis e taxas inexistentes.

Em mensagem encaminhada para um grupo de vendas da Velar SP, por exemplo, um supervisor de agências afirma para a sua equipe que em "todos os casos de gratuidade, ou casos que a família não adquirir a tanatopraxia", é "obrigatório...incluir a higienização". "O item já está disponível no sistema! O valor é R$ 400", finaliza.

Tanatopraxia é um procedimento que envolve higienização, necromaquiagem e aplicação de produtos químicos para a conservação do corpo. Ela é recomendada – mas não obrigatória – em situações específicas, como em casos de morte violenta ou quando o velório acontece em mais de 72 horas após a morte. A higienização é um serviço mais simples e consiste na limpeza do corpo.

Na prática, a ordem do supervisor de agências da Velar é para que os vendedores da empresa, quando atenderem pessoas pobres que buscam usufruir da gratuidade do serviço funerário ou um pacote menos custoso, consigam vender um dos dois serviços como obrigatórios.

Um trabalhador do serviço funerário, que falou com o Brasil de Fato sob anonimato e que será chamado apenas de João Silva, explica o método pregado pelo supervisor de agências da Velar. "Eles vão forçar a venda mesmo, existem metas e ninguém quer ser demitido. A ordem é empurrar a venda de higienização e tanatopraxia de todas as formas, dizendo que é obrigatório. Se a família não quiser comprar, os vendedores dirão que o velório será feito com o caixão fechado, porque é lei."

Em nota, a Velar, que administra os cemitérios da Freguesia do Ó, Itaquera, Penha, São Luiz, São Pedro e Crematório Vila Alpina, afirmou que abrirá uma "apuração interna para apurar a troca de mensagem" de seu supervisor de agências.

"Em todos os funerais contratados junto à Concessionária, sejam gratuitos ou pagos, os corpos passam por processo de limpeza e tamponamento, sem qualquer custo adicional. Serviços de higienização e tanatopraxia são complementares e de contratação não obrigatória, cabendo a opção à família. São indicados em casos nos quais o período entre o óbito e o funeral, ou as condições do corpo, recomendam", disse a Velar.

Em outro grupo de conversa por aplicativo da equipe de vendas da Consolare, outra empresa para quem a Prefeitura de São Paulo entregou a administração do serviço funerário, uma supervisora enviou uma mensagem motivacional à sua equipe com uma ordem direta: "Time, ATENÇÃO! Comitê de crise. Não podemos fazer nota menor que: R$ 4.500. Estamos com o ticket muito abaixo do normal."

Ela finaliza lembrando a equipe da comissão recebida pelos vendedores. "Lembrando que com notas maiores, vcs tb recebem mais."

Para o vereador Celson Giannazi (PSOL), autor de um pedido de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a privatização dos cemitérios em São Paulo, que está parado na Câmara Municipal, os paulistanos "estão sofrendo para enterrar um parente."

"Se eu estou vendendo um carro, é normal que haja esse tipo de incentivo, que um gerente de vendas coloque metas. Se eu estou vendendo um sapato, isso pode acontecer. Mas não podemos agir assim na hora da morte, quando a pessoa está fragilizada. O serviço funerário deve ser uma política pública, o munícipe não é um cliente, é um contribuinte e deve ser respeitado assim. É um total absurdo o que estamos vendo", lamentou o vereador, que tentará fazer com que a CPI seja instalada em 2024.

