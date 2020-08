Fux deve se declarar impedido de julgar ação de impeachment de Witzel

247 - O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), deve se declarar impedido de julgar a ação sobre o impeachment do governador do Rio, Wilson Witzel (PSC-RJ), no Supremo Tribunal Federal (STF).

Fux é o relator da ação, mas segundo apuração feita pela colunista Bela Megale, de O Globo, o ministro vai justificar que não quer entrar em uma disputa envolvendo seu estado de origem.

No sábado, a Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) recorreu ao STF, pedindo reconsideração da liminar do presidente da corte, Dias Toffoli, que determinou uma nova comissão para analisar o impeachment de Witzel.

