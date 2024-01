Gabinete do ódio de Carlos Bolsonaro deve coordenar campanha de Ramagem no Rio

Apoie o 247

247 - O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos) vai coordenar o trabalho de mídias sociais do candidato do PL à prefeitura da capital fluminense, Alexandre Ramagem, ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). A informação foi publicada nesta quarta-feira (24) pelo jornal O Globo.

O marqueteiro Duda Lima deve comandar os programas eleitorais de rádio e TV de Ramagem. Atualmente o publicitário trabalha junto com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição.

O filho de Jair Bolsonaro ainda vai ingressar no Partido Liberal. De acordo com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, Carlos Bolsonaro terá "autonomia total" na condução dos trabalhos.

"A ele caberá decisões como escolha do marketing da campanha, controle de redes sociais, articulações para alianças e a formação da nominata. Isto está pacificado desde a vinda dele para o partido. O PL tem um domínio enorme sobre o Rio de Janeiro e a prefeitura é o posto que nos falta".

Jair Bolsonaro (à esq.) e Alexandre Ramagem. Foto: Divulgação

