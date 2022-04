Gabriel Monteiro é acusado de forjar ataque a tiro em carro

Apoie o 247

247 - Um assessor e um ex-assessor do vereador Gabriel Monteiro (PL) foram ontem à 29ª DP (Madureira) retificarem os depoimentos que tinham dado no ano passado à polícia no qual afirmaram que um carro da comitiva do parlamentar tinha sido atingido por tiros durante uma agenda em Quintino, na Zona Norte do Rio. O cinegrafista Robson Coutinho da Silva, de 44 anos, e o ex-editor Heitor Monteiro, de 22, afirmam que o político forjou o ataque. O carro pertence a Robson. Atualmente, a distrital apura o crime de tentativa de homicídio contra Monteiro e sua equipe. A reportagem é do jornal O Globo.

Dois dias antes, Robson já havia ido à 64ª DP (São João de Meriti) prestar o mesmo depoimento contra seu chefe. Questionado por que ele havia ido tão longe, já que ele mora no Recreio dos Bandeirantes, o cinegrafista afirmou que foi chamado pelo deputado Giovani Ratinho, que tem reduto eleitoral naquela cidade da Baixada. O parlamentar acompanhou a ida dele à delegacia na madrugada de sábado. Procurado, Ratinho disse que acompanhou o depoimento porque recebeu denúncias anônimas sobre o caso.

"Sobre a questão do tiro, meu carro tinha uma perfuração pequena, que foi uma criança que caiu com o guidom da bicicleta. Não foi tiro. Mas, quando chegou na delegacia, eu fui buscar um lanche e voltei, o Gabriel já estava dando entrevista e falando que o carro tinha sido alvejado", disse Robson.

Segundo o assessor, Gabriel Monteiro teria lhe dito que era para “deixar quieto” que ele “iria resolver tudo”:

