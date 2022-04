Gabriel Monteiro é notificado sobre processo de cassação na Câmara do Rio

Apoie o 247

CartaCapital - O vereador do Rio de Janeiro Gabriel Monteiro (PL) foi notificado no início da tarde desta segunda-feira 25 a respeito do processo a que responde no Conselho de Ética da Câmara. Foi a quarta tentativa de notificação do parlamentar – nas três primeiras, ele não havia sido encontrado. Se não fosse localizado nesta segunda-feira, ele seria notificado por edital, publicado no Diário da Câmara.

Acusado de cometer estupros, assédio sexual e moral, manipulação de vídeos e de infringir direitos de uma criança que foi protagonista em um vídeo, Monteiro nega todas as denúncias. Ele recebeu e assinou o documento na sede da Câmara, no centro do Rio. Nesta terça-feira 26, começa a ser contado o prazo de dez dias úteis para que o vereador apresente sua defesa prévia por escrito – ele tem até 9 de maio para isso.

Leia a íntegra na CartaCapital.

