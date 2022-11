Gabriel Monteiro é transferido para Presídio de Benfica

Apoie o 247

ICL

247 - O vereador cassado Gabriel Monteiro (PL-RJ) foi transferido nesta terça-feira (8) para o presídio de Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Monteiro é acusado de estupro de uma mulher de 22 anos. As informações são do Uol.

De acordo com o Ministério Público, o ex-parlamentar teria apontado uma arma contra uma mulher com quem teria mantido manteve relações sexuais não consensuais e tentado filmar o ato. Segundo a mulher, Monteiro teria se recusado a usar preservativo, motivo pelo qual ela teria contraído HPV.

Segundo a denúncia, a mulher teria conhecido o youtuber numa boate, na Barra da Tijuca, e ido para a casa de um amigo do político, onde ela teria sido levada até um quarto. "O denunciado a empurrou de forma violenta sobre a cama e começo a ter relação sexual de forma violenta, mesmo sem preservativo, mesmo após os apelos da vítima para que não mantivesse relações sem camisinha", diz um trecho da denúncia.

O ex-vereador teve o mandato cassado em em agosto deste ano, por quebra de decoro parlamentar. Gabriel Monteiro foi investigado no Conselho de Ética da Câmara por acusações de assédio sexual, forjar vídeos para seu canal no YouTube e por filmar relações com uma adolescente de 15 anos, o que é crime previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.