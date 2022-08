Gangue do deputado bolsonarista Carlos Jordy agride vereador do PSOL em Niterói (vídeo)

Apoie o 247

247 - Apoiadores do deputado Carlos Jordy foram para cima do vereador Professor Túlio (PSOL) em Niterói (RJ) nesta quinta-feira, 18, denunciou o vereador nas redes sociais. “Um bando de fascistas tentou nos intimidar na tarde de hoje, nas ruas de Niterói”, escreveu o vereador no Twitter.

“É a tática deles. Não vão conseguir! Não temos medo! Vamos enfrentar esses canalhas nas ruas e nas urnas e mandá-los para a lata de lixo da história!”, continuou, colocando um vídeo mostrando a agressão.

“URGENTE! Acabo de ser agredido e ofendido por bolsonaristas comandados por Jordy e seu irmão na Paulo Gustavo. Essa gente detesta a democracia. Não tenho MEDO deles! Vamos DERROTAR e APOSENTAR a família Jordy em outubro. Niterói vai jogar o bolsonarismo no ESGOTO da história!”, publicou mais cedo.

