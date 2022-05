Garcia tenta se afastar de Doria: o meu candidato a presidente é a 3ª via

Atual governador de SP defendeu o respeito ao resultado das prévias do PSDB, mas afirmou que a coligação terá a palavra final sobre a candidatura da terceira via edit

247 - O atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, concedeu uma entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo em que comentou a situação da terceira via e a tentativa do PSDB de eliminar a candidatura do ex-governador João Doria.

Garcia defendeu o respeito ao resultado das prévias tucanas, que definiram Doria como candidato à presidência, mas afirmou que a coligação tem a palavra final sobre a candidatura da terceira via.

"O candidato que meu partido e eu apresentamos para a terceira via é o João Doria. Estou ao lado dele como nome do PSDB. O partido buscou outros partidos. Era um grupo maior do que é hoje. O PSDB está insistindo para que a gente consiga manter o centro democrático unido e assim ter alguma chance eleitoral. Nosso candidato vai se submeter a essa análise do centro democrático e às pesquisas que estão aí. Vamos encontrar um caminho político. Defendo uma decisão política de comum acordo para que o candidato escolhido tenha mais chance de ganhar a eleição do que uma candidatura isolada", disse.

"O PSDB não pode ter outro candidato próprio que não o João Doria. Se parte para uma coligação, é outra decisão do partido, mas o único candidato que o partido pode ter com o número 45 é o João Doria. Sobre isso não há contestação. Não é o caso de judicialização. A política vai achar um caminho. Se o PSDB vier agora e disser que vai colocar o Eduardo Leite ou outro nome, aí não dá. Mas como o PSDB se submete a uma coligação, é ela que vai escolher. Aí a discussão é política, não jurídica", disse.

"Sou candidato da minha história. E talvez um dos mais experientes dessa eleição em quantidade de mandatos consecutivos. Represento a minha história. Sou do PSDB. Fui vice do João Doria. Um é diferente do outro. Naturalmente vou me apresentar. O meu candidato a presidente é a terceira via. Simples assim", disse.

