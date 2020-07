Gari do RJ recebe apoio internacional ao ser punido por denunciar trabalho precarizado na pandemia

Bruno Coelho de Lima, gari do Rio de Janeiro que levou suspensão de 5 dias por denunciar falta de equipamentos básicos de segurança em meio à pandemia do coronavírus, disse que "se enganou quem achava que eu iria me intimidar" edit

Revista Fórum - O gari Bruno Coelho de Lima, que é vice-presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) da gerência da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) do Rio de Janeiro, voltou ao trabalho no último domingo (29) após ter levado da empresa uma suspensão de 5 dias.

“Quem faz a Comlurb são os trabalhadores. Somos nós que ralamos dia a dia e é a gente que sofre na pele. Se enganou quem achava que iria me intimidar me dando uma punição. Tenho recebido enorme apoio dentro e fora da categoria. Eles dizem que eu menti quando falava da falta de EPI e sobre outras reivindicações.Vamos provar quem está mentindo. Ninguém vai calar o gari!”, escreveu o profissional de limpeza urbana em suas redes sociais, no dia da volta ao trabalho.

Lima foi suspenso por conta da divulgação de um vídeo, no dia 15 de junho, em que ele denuncia as condições precárias de trabalho em meio à pandemia do coronavírus e critica flexibilização das regras de isolamento chanceladas pela prefeitura.

