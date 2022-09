Garotinho desiste de candidatura contestada pelo TRE

Apoie o 247

247 - O ex-governador Anthony Garotinho (União Brasil) desistiu da candidatura a deputado federal pelo Rio de Janeiro durante transmissão ao vivo na noite de segunda-feira, 12. Sua candidatura foi barrada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ).

Na transmissão, Garotinho reclamou sobre o prazo para julgamento de um recurso para reestabelecer os direitos políticos. "Esse novo recurso foi marcado o julgamento sabe para que dia? Dia 23 de setembro, às portas da eleição. Tem cabimento uma coisa dessa?", disse.

“Eu estou muito triste e indignado. Marcar para uma semana antes da eleição o julgamento de um recurso poderia anular todos os votos que eu tivesse”, declarou.

Para barrar sua candidatura, o TRE sou como justificativa a condenação por improbidade administrativa envolvendo projeto na área da Saúde quando ele era secretário de Estado de Governo, entre 2005 e 2006.

Para Garotinho, a decisão é "política" e não jurídica "senão outros políticos que cometeram muitos crimes não estariam disputando a eleição". "Parece que não querem que eu concorra à eleição", reforçou.

"Então não me restou outra alternativa. Hoje, pelo calendário eleitoral, é o último dia em que os partidos podem trocar os candidatos que estão sob judice, ou seja, estão com pendência eleitoral. E o meu partido fez uma avaliação: como ele ia me manter candidato se o julgamento do meu recurso foi marcado para depois do prazo?", disse.

Esta segunda foi o último dia do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral para trocar os candidatos – como fez o ex-vereador Gabriel Monteiro (PL), que abriu mão da candidatura após ser alvo do TRE, colocando seu pai no lugar .

O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins, em julho, havia restabelecido os direitos políticos de Garotinho, atendendo a um pedido da defesa, que pediu a suspensão dos efeitos da condenação imposta ao ex-governador por improbidade administrativa.

Em agosto, no entanto, o STJ revogou a liminar, tornando-o inelegível.

