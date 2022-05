Gasolina atinge maior preço desde 2019 na cidade de São Paulo

O combustível ficou 7,3% mais caro nos bairros da capital em abril, na comparação com o mês de março, de acordo com um levantamento da ValeCard edit

247 - A gasolina atingiu o maior patamar na cidade de São Paulo desde o início do levantamento, em janeiro de 2019. O combustível ficou 7,3% mais caro nos bairros da capital em abril, na comparação com o mês de março e tem um valor médio de R$ 7,043 o litro. Foi o que apontou o levantamento de preços da ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas e meios de pagamento, com base em transações realizadas em postos de 1º a 28 de abril.

Em diferentes regiões do município de São Paulo, a variação dos valores cobrados chegou até 7%, com preços entre R$ 6,453 e R$ 8,699.

Os paulistanos encontraram a gasolina mais cara nos bairros Chácara Itaim (R$ 8,699), Paraíso (R$ 8,432) e Cidade Monções (R$ 8,152). Já os preços mais baratos foram registrados nos bairros Vila Rio Branco (R$ 6,453), Chácara Califórnia (R$ 6,462) e Jardim Silva Teles (R$ 6,498).

Ainda segundo o levantamento, São Paulo teve a média mais baixa de preços entre os estados do Sudeste (R$ 7,017), enquanto Rio de Janeiro foi o Estado com a gasolina mais cara (R$ 7,857) na região.

