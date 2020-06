Gaspari aponta quatro tormentas diante do clã Bolsonaro

247 – O jornalista Elio Gaspari afirma, em sua coluna , que a família Bolsonaro tem quatro tormentas pela frente: (1) A Câmara do Tribunal de Justiça do Rio onde cairá um pedido de revogação da prisão preventiva de Fabrício Queiroz é severa, (2) O senador Flávio Bolsonaro não tem foro privilegiado no caso das "rachadinhas", pois a trama ocorreu quando ele era deputado estadual, (3) O Ministério Público do Rio está com a faca nos dentes e (4) Qualquer recurso que vá ao Superior Tribunal de Justiça cairá na relatoria do ministro Felix Fischer, que come abelha.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.