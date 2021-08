Gate localiza 93 explosivos espalhados por criminosos que atacaram bancos em Araçatuba

247 - Policiais do Gate localizaram 93 explosivos deixados pela quadrilha que atacou bancos nesta segunda-feira (30) na cidade de Araçatuba, interior de São Paulo.

De acordo com informações do portal G1, os artefatos foram encontrados nas ruas, nos bancos, nos carros abandonados entre os municípios de Gabriel Monteiro e Bilac. Um caminhão deixado pelo grupo perto das agências bancárias também continha objetos dessa natureza.

Foram 32 artefatos nas ruas de Araçatuba, 29 no caminhão abandonado, 19 em carros abandonados em Bilac e 13 no Banco do Brasil, além de 70 cartuchos de emulsão no veículo.

PUBLICIDADE

A Polícia Militar informou que o Gate levou o material explosivo até uma área de aterro sanitário, no bairro Água Branca.

Os policiais do Gate fizeram uma varredura no centro da cidade para saber se há mais explosivos. O comércio na região ficou fechado, aulas em escolas foram suspensas e o transporte teve mudança na rota dos ônibus para evitar a circulação de pessoas no centro.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE