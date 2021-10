GCM de São Bernardo ataca mulher com spray de pimenta direto no rosto (vídeo)

Apoie o 247

Revista Fórum - Um agente da Guarda Civil Municipal foi flagrado em vídeo no momento em que fez um ataque com gás de pimenta direto no rosto de uma mulher, durante uma tentativa de reintegração de posse nesta quarta-feira (21), por parte da prefeitura de São Bernardo do Campo, cujo prefeito é Orlando Morando (PSDB).

De acordo com informações da Ponte, a tentativa de desocupação ocorreu em uma área de mais de 16,7 mil metros quadrados próximo ao córrego Saracantan, que é de propriedade do município.

O advogado Ariel de Castro Alves, membro do Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e presidente do Grupo Tortura Nunca Mais, denunciou ação de desapropriação ilegal e violenta por parte da prefeitura e pela Guarda Civil Municipal (GCM) de São Bernardo do Campo (SP).

Registro de violência policial.

Guarda Civil Metropolitana faz uso de spray de pimenta contra uma militante que tentava impedir agressão contra uma moradora, durante reintegração de posse em São Bernardo (SP).



Via @rede_genocidio#ACAB pic.twitter.com/MfsoO3E1lY PUBLICIDADE October 21, 2021

