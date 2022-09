General Heleno viola regra do TSE e faz campanha para Ramagem na sede do GSI

Ministro-chefe do GSI fez vídeo para a campanha do ex-presidente da Abin em seu gabinete no Palácio do Planalto, o que pode configuar violação de resolução do TSE edit

247 - O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), o general Augusto Heleno , utilizou o espaço do Palácio do Planalto como cenário para um vídeo da campanha do ex-presidente da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem (PL), que se candidata à Câmara dos Deputados pelo Rio de Janeiro.

No vídeo que foi publicado nas redes sociais do candidato, Heleno deixa evidente que estava em seu gabinete com Ramagem e, em tom de campanha, diz que seu ex-subordinado “seria uma aquisição muito boa para nossa Câmara." O general conclui: "Torço muito por você, acho que você merece ser eleito.”

A fala pode representar uma violação a uma resolução estabelecida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2019, que lista proibições a servidores públicos quanto à propaganda eleitoral, de acordo com o portal O Antagonista.

Uma destas proibições seria “ceder ou usar, em benefício de candidata, candidato, partido político, federação ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União”. O gabinete de Heleno no Palácio do Planalto seria justamente um destes imóveis.

