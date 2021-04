Genocídio da pandemia faz expectativa de vida da população de São Paulo cair pela primeira vez desde 1940

247 - Pela primeira vez desde 1940, a expectativa de vida no estado de São Paulo caiu. Segundo a estimativa divulgada pela Fundação Seade nesta terça-feira (20), a pandemia do coronavírus fez a esperança de vida ficar em 75,4 anos em 2020, um ano a menos que em 2019 (76,4 anos). A Covid-19 tirou a vida de mais de 370 mil brasileiros, entre eles pelo menos 89 mil paulistas.

De acordo com a Seade, "o rápido aumento dos níveis de mortalidade, com a expansão da pandemia da Covid-19 em todo o território paulista, afetou diretamente os padrões demográficos de longevidade conquistados, resultando em retrocesso ao patamar de vida média observado sete anos atrás, entre 2012 e 2013". O relato foi publicado pelo portal G1.

Demógrafo da Fundação Seade e um dos autores do estudo, Carlos Eugenio Ferreira destacou que a "esperança de vida desde 1940 para cá sempre aumentou [...]". "Ela teve uma fase em que aumentou pouco, que foi entre 1980 e 2000, foi a fase em que se expandiu a violência, onde se coincidiu Aids com as mortes por agressões, e com os acidentes de transportes, que foram crescendo", disse.

O Brasil tem 12,3% de sua população vacinada com pelo menos uma dose. (26,1 milhões de vacinados contra a covid-19 neste domingo (18).

Segundo com a plataforma Worldometers, que disponibiliza dados globais sobre a pandemia, o País registrou, até esta terça-feira (20), a segunda maior quantidade de mortes provocadas pela Covid-19 (375 mil), atrás dos Estados Unidos (581 mil).

O Brasil contabilizou, até o momento, o terceiro maior número de infectados (13,9 milhões). Nessa estatística, os EUA também ficaram na primeira posição (32,4 milhões) e a Índia (15,3 milhões) na segunda.

CPI da Pandemia

Neste mês, o Supremo Tribunal Federal (STF) manteve a decisão do ministro Luis Roberto Barroso que obrigou o Senado a instalar a CPI da Pandemia. Alguns dos convocados devem ser os generais Walter Braga Netto, ministro da Defesa, e Eduardo Pazuello, ex-titular da Saúde, estarão entre os alvos das investigações.

A convocação de Pazuello já era certa. Braga Netto será ouvido, pois, de acordo com relatório do Tribunal de Contas da União (TCU), foram identificadas "graves omissões" do atual ministro no combate à pandemia da Covid-19.

Sobre Pazuello, o TCU acusou o general de alterar o plano de contingência da Saúde na pandemia para livrar o governo federal de responsabilidades no monitoramento de estoques de remédios, insumos e testes. A obediência de Pazuello a Bolsonaro ficou evidente em outubro de 2020, quando cancelou uma compra de 46 milhões de doses da Coronavac.

Segundo conversa gravada pelo senador Jorge Kajuru (GO), Jair Bolsonaro queria mudar os rumos da Comissão Parlamentar de Inquérito para perseguir governadores e prefeitos, mas, agora o governo vê uma de suas principais bases de sustentação, a ala militar, alvo das investigações. Com a CPI, aumentará a pressão sobre Bolsonaro, alvo de mais de cem pedidos de impeachment no Congresso.

