Gilmar Mendes arquiva parte de ação contra Marcelo Crivella no "QG da propina"

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes determinou que a Justiça Eleitoral encerre parte de uma ação penal contra o deputado federal Marcelo Crivella (Republicanos-RJ), acusado de supostamente ter liderado uma organização para arrecadar vantagens indevidas durante sua passagem na prefeitura do Rio.

O magistrado mandou arquivar o processo quanto à acusação de falsidade ideológica eleitoral, crime do caixa 2 eleitoral. A ação deve continuar com relação a outras imputações: corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa, de acordo com informações publicadas pela CNN Brasil.

"Uma vez reconhecida a competência da Justiça Eleitoral para apreciar o feito, a ratificação da denúncia ou o oferecimento de nova peça acusatória é atribuição do órgão ministerial que atua perante o juízo competente", disse.

Em nota assinada pelos advogados Ticiano Figueiredo, Pedro Ivo Velloso e Alberto Sampaio Júnior, representantes do ex-prefeito, a defesa diz que "a decisão do arquivamento de denúncia oferecida contra Marcelo Crivella é mais uma amostra de como o caso é vazio e abusivo".

"O restante da investigação terá fatalmente o mesmo destino, pois não há nenhum indício contra Marcelo Crivella, apenas delações forjadas, colhidas por autoridades incompetentes", acrescentam os advogados.

