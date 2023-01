Gilmar Mendes mantém prisão de Dr. Jairinho

Apoie o 247

247 - O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou um novo habeas corpus apresentado pela defesa do ex-vereador do Rio de Janeiro Jairo de Souza Santos Júnior.

Jairinho, como o político é conhecido, tentava obter o mesmo benefício concedido a Monique Medeiros, que responde em liberdade pela morte do filho, o menino Henry Borel. O político causou lesões graves na criança que ocasionaram a morte.

A decisão, publicada nesta quarta-feira (25), reforça que “se imputam aos acusados delitos que teriam sido cometidos de forma cruel, por meio de reiteradas agressões físicas, contra criança de tenra idade, causando-lhe reiterado e relevante sofrimento físico e moral".

Monique, lembra Gilmar, não é acusada de cometer o homicídio, mas de crime omissivo. “Embora podendo, teria deixado de agir para evitar as agressões ao filho menor e o consequente resultado morte”, diz o despacho.

Mais cedo, Monique foi afastada de suas funções da Secretaria Municipal de Educação do Rio, onde é funcionária concursada. Após ganhar liberdade, Monique voltou a trabalhar no órgão em uma função administrativa, no almoxarifado, com remuneração bruta de R$ 3,1 mil, em dezembro de 2022. (Com CartaCapital).

