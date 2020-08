Gilmar Mendes pede informações sobre pedido de habeas corpus de Queiroz ao STJ

O ministro Gilmar Mendes, do STF, vai decidir sobre o HC que pede liberdade para o operador financeiro do clã Bolsonaro Fabricio Queiroz e sua esposa, Marcia Aguiar edit

247 - O ministro Gilmar Mendes. do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) e a 27ª Vara Criminal do Rio de Janeiro prestem informações sobre o pedido de habeas corpus de Fabrício Queiroz.

A defesa do ex-assessor do clã Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, apresentou pedido de revogação de prisão preventiva. Gilmar Mendes é o relator da ação e vai decidir sobre o HC que pede liberdade para Queiroz e sua esposa.

Queiroz é apontado como operador financeiro do esquema das "rachadinhas" no gabinete de Flávio Bolsonaro quando ele era deputado estadual do Rio de Janeiro.

O ex-assessor está em prisão domiciliar desde 9 de julho, quando o presidente do STJ, João Otávio de Noronha, concedeu o benefício a ele e à mulher, Márcia Aguiar por conta da pandemia do novo Covid.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.