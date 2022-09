Gilmar Mendes vai enviar ao CNJ delação com denúncias contra o juiz Marcelo Bretas

Apoie o 247

ICL

Agenda do Poder - As dúvidas que pairam sobre suposta conduta ilegal do juiz Marcelo Bretas nos casos da Operação Lava Jato no Rio caminham para serem esclarecidas. O ministro Gilmar Mendes enviará nas próximas semanas à Corregedoria Nacional de Justiça, no Conselho Nacional de Justiça, o que consta sobre Bretas na delação de José Antônio Fichtner, irmão do ex-secretário do governo do Rio de Janeiro Régis Fichtner, braço direito de Sergio Cabral. A informação é de Guilherme Amado, do Metrópoles.

A delação detalha uma suposta parceria ilegal entre Bretas e o advogado Nythalmar Dias Ferreira Filho, responsável pela defesa de diversas figuras na Lava Jato fluminense.

Segundo o jornalista, a expectativa é que o novo corregedor, o ministro Luís Felipe Salomão, leve à frente o processo que corre no CNJ contra Bretas. Com fervor.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.