Glauber Braga: aliados de Bolsonaro querem que os bancos controlem a política econômica

247 - O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) criticou uma eventual independência do Banco Central, uma pauta que será debatida na próxima terça-feira (9) entre parlamentares do Congresso Nacional.

"A extrema-direita se uniu, como de costume, à direita liberal pra pautar na próxima terça às 14h a 'autonomia' do Banco Central (PLP 19). É mais poder aos banqueiros pra controlar a política econômica, mesmo em caso de troca de governo. A bancada do PSOL vota NÃO a esse absurdo!", escreveu o parlamentar no Twitter.

Em novembro, o Senado aprovou o substitutivo do senador Telmário Mota (Pros-RR) ao Projeto de Lei Complementar (PLP) 19/2019, que estabelece mandatos estáveis e requisitos para nomeação e demissão do presidente e dos diretores do Banco Central, bem como vedações aos ocupantes dos cargos. Agora o texto será analisado pela Câmara.

