Glauber Braga diz que Lava Jato foi feita para legitimar desmonte, após Moro defender venda da Petrobrás

247 – O deputado Glauber Braga (Psol-RJ), que cunhou o apelido de juiz ladrão para Sergio Moro, diz que o ex-magistrado fez a Lava Jato para desmontar a economia brasileira, após ele defender a privatização da Petrobrás. Moro destruiu nada menos do que 4,4 milhões de empregos no Brasil, segundo o Dieese, foi declarado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal e se nega a receber quanto ganhou da Alvarez & Marsal, empresa que lucrou com a quebra das construtoras nacionais. Confira:

Moro acaba de dizer no podcast flow que defende a privatização da Petrobras como pré-candidato a presidente. Isso foi a lava jato: instrumento pra legitimação da aplicação da agenda ultraliberal de desmonte. Depois de 4 horas só não respondeu quanto ganhou da consultoria dos EUA. PUBLICIDADE January 25, 2022

