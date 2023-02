Glauber Braga: 'Exército e Pazuello não enxergam viés partidário em ato de Bolsonaro. O que José Múcio fará sobre o caso?'

"Cumplicidade total", afirmou o deputado do PSOL-RJ ao criticar a instituição militar e o general Eduardo Pazuello edit

247 - O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) criticou o Exército e o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello (PL-RJ) após a informação de que a instituição militar sabia da participação do general em uma manifestação com Jair Bolsonaro (PL) em maio de 2021. O parlamentar cobrou providência do atual ministro da Defesa, José Múcio.

"O ex-comandante do exército e Pazuello não consideraram atividade 'político-partidária' a motociata de bolsonaro. Por isso, pra eles não houve 'problema' na participação do general que foi ministro da saúde. Cumplicidade total. O que fará o ministro da defesa Múcio sobre o caso?", escreveu o parlamentar no Twitter.

O ex-comandante do exército e Pazuello não consideraram atividade “político-partidária” a motociata de bolsonaro. Por isso, pra eles não houve “problema” na participação do general que foi ministro da saúde. Cumplicidade total. O que fará o ministro da defesa Múcio sobre o caso? — Glauber Braga (@Glauber_Braga) February 25, 2023

