Glauber Braga quer a convocação de Heleno e Ramos para esclarecimentos sobre encontro entre diretor da CIA e membros do governo

247 - O deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ) informou no Twitter que protocolou na Comissão de Relações Exteriores da Câmara a convocação do chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, e do ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, para esclarecimentos sobre o encontro entre membros do governo Jair Bolsonaro com William J. Burns, diretor da CIA (Central Intelligence Agency ou Agência Central de Inteligência).

“A presença do diretor da CIA em encontro clandestino com os ministros militares de Bolsonaro cheira muito mal. Que temas foram tratados? Eu e @davidmirandario já protocolamos, na comissão de relações exteriores da câmara, a convocação de Augusto Heleno e Luiz Eduardo Ramos”, escreveu o parlamentar no Twitter.

July 3, 2021

