Glauber Braga vota contra cassação de Flordelis e critica condenação antes de julgamento

247 - O deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) votou contrário ao projeto de cassação do mandato da deputada Flordelis (PSD-RJ), acusada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019, em Niterói (RJ). Foram 437 votos favoráveis, 7 contrários e 12 abstenções.

Pelo Twitter, Braga justificou dizendo que seria incoerência política de sua parte cassar mandato da parlamentar antes do julgamento da Justiça e depois afirmar que defende agenda antipunitivista.

"O argumento que será utilizado é que nesse caso a avaliação era sobre quebra de decoro. Não vi os elementos comprovados (a dúvida já é motivo pra não votar Sim) e a consequência prática é que deverá sair um pedido de preventiva e o destino será o cárcere antes do julgamento", escreveu o parlamentar.

Leia a sequência de tweets de Glauber Braga:

O argumento que será utilizado é que nesse caso a avaliação era sobre quebra de decoro. Não ví os elementos comprovados (a dúvida já é motivo pra não votar Sim) e a consequência prática é que deverá sair um pedido de preventiva e o destino será o cárcere antes do julgamento. 2/3

August 11, 2021





Por último. Não era disputa contra a extrema-direita, já que ela foi abandonada por todos. Disputa no campo dos inimigos de classe? Na minha avaliação, não foi o caso. E é isso! Sou esse pacote completo mesmo, e não vou me apresentar pela metade. 4/4 — Glauber Braga (@Glauber_Braga) August 11, 2021





