Glauber detona milícias e clã Bolsonaro

247 - O deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) criticou Jair Bolsonaro nesta segunda-feira, 17, pela declaração relacionada ao ex-PM e miliciano Adriano da Nóbrega, morto durante operação na Bahia no último dia 9, feita por Bolsonaro nesse fim de semana durante inauguração de obra no Rio de Janeiro.

Na ocasião, bolsonaro disse que foi ele quem determinou a homenagem ao miliciano Adriano da Nóbrega, concedida pelo então deputado Flávio Bolsonaro em 2003. "Ele era um herói", disse Bolsonaro sobre Adriano.

"O que Flávio e Jair Bolsonaro não explicam é que a ex-esposa e a mãe de Adriano estavam noemadas no gabinete de Flávio Bolsonaro como deputado estadual até o ano de 2018", afirma o deputado Glauber Braga em vídeo.

"Eles não respondem, porque o fato é que tinham uma estreira ligação com Adriano, com Escritório do Crime do Rio de Janeiro", disse o parlamentar.

