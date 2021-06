Gleisi: "Boulos tem toda a legitimidade para se candidatar"

247 - A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, negou que o partido tenha discutido a possibilidade de uma eventual retirada da candidatura de Guilherme Boulos (PSOL) ao governo de São Paulo em 2022, em troca de apoio nas eleições para a prefeitura da capital em 2024.

“Temos o maior respeito ao PSOL e ao companheiro Boulos, que tem toda legitimidade para se apresentar como candidato. Assim como o PT e o companheiro Haddad também. Mas, óbvio que construir um caminho comum das oposições em São Paulo para renovar a governança do estado é também nosso objetivo”, disse Gleisi à Carta Capital.

A declaração de Gleisi foi feita após o jornal Folha de S. Paulo afirmar, nesta terça-feira (15), que o PT estava tentando viabilizar uma chapa com o PSOL na qual Fernando Haddad encabeçaria a disputa pelo governo paulista. Segundo a publicação, o PSOL escolheria o vice e o candidato ao Senado. Já Guilherme Boulos disputaria o cargo de deputado federal e, em 2024,teria o apoio do PT para disputar a prefeitura de São Paulo, com o apoio do PT.

Segundo Gleisi, a notícia é “fruto de intriga e tentativa de dividir a oposição em São Paulo”.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.