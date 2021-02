Gleisi divulga fotos de encontro com Haddad e Kalil em BH

"Entregamos nosso projeto de reconstrução do Brasil. Precisamos barrar retrocessos", escreveu a presidente nacional do PT em publicação no Twitter edit

247 - A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, divulgou nesta sexta-feira (26) pelo Twitter fotos de um encontro com o ex-ministro Fernando Haddad e o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), na capital mineira.

Estiveram presentes também, segundo Gleisi, o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Agostinho Patrus (PV), a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT), e o reitor da PUC Minas, Dom Joaquim Mol Guimarães.

"Entregamos nosso projeto de reconstrução do Brasil. Precisamos barrar retrocessos", escreveu Gleisi na publicação.

Haddad e Kalil afirmaram que a intenção do encontro foi discutir uma pauta comum de oposição ao governo Jair Bolsonaro. “Viemos pedir que (Kalil) considere as propostas do PT no plano federal para impedir o desmonte do Estado brasileiro”, falou Haddad, segundo o Estado de S. Paulo.

O prefeito de BH, por sua vez, relatou que o encontro foi "cordial", mas pontuou suas diferenças com o partido. “Nós concordamos e discordamos. Eles são contra o Banco Central ser independente. Eu disse aqui, claramente, eu sou a favor. Não adianta quererem me rotular. Quem quiser vir (à prefeitura), vai ser muito bem vindo”.

