Gleisi diz que Boulos "tem todo direito" de se candidatar em SP

Apoie o 247

Clube de Economia

Por Guilherme Amado, no Metrópoles - A despeito de vozes do PT de São Paulo que considerarem que Guilherme Boulos se precipitou ao lançar sua candidatura para o governo do estado, a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, está disposta a continuar dialogando com o candidato do PSOL.

Gleisi considera que ainda há espaço para falarem numa candidatura única e avalia como positivo que duas candidaturas de esquerda tenham se apresentado.

“O Lula vem dizendo quem todo partido tem que colocar suas candidaturas. Boulos tem todo o direito de se lançar candidato”, defendeu.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE