Gleisi Hoffmann participa de ato contra Bolsonaro na Paulista

Vestindo uma camiseta da Gaviões da Fiel, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, participou de ato organizado pelas torcidas e movimentos sociais na Avenida Paulista edit

247 - A presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT), participou do ato contra Jair Bolsonaro na Avenida Paulista, neste domingo (14), em São Paulo.

"Corintianos e Palmeirenses unidos contra o fascismo e em defesa da democracia. Cena histórica!", escreveu Gleisi em sua página nas redes sociais.

De acordo com reportagem do UOL, a parlamentar vestia uma camiseta da Gaviões da Fiel - torcida organizada do Corinthians - e uma máscara vermelha escrito "Fora, Bolsonaro".

Convocados pelas torcidas organizadas e movimentos sociais, os manifestantes fecharam uma das faixas da Avenida Paulista e seguiram em direção ao MASP, onde se encontrariam com outros integrantes das organizadas. Havia bandeiras contra o governo e o racismo.





