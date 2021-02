Gleisi lamenta a morte de ativista do movimento negro Lula Rocha: "deixa um legado dedicada às causas sociais"

247 - A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), lamentou a morte do ativista capixaba Lula Rocha, militante do movimento negro, da educação popular e dos direitos humanos.

Lula, que tinha 36 anos, havia ficado internado no ano passado por problemas de saúde e foi novamente internado no Hospital Dório Silva, na Serra, onde faleceu na madrugada desta quinta (11), após complicações de uma hemodiálise.

"Perdemos hoje Lula Rocha, grande ativista do movimento negro, das lutas populares e dos direitos humanos. Lula deixa um admirável legado de uma vida dedicada às causas sociais. Nossa solidariedade à família e aos amigos deste nobre companheiro", escreveu Gleisi em suas redes sociais.

