Globo coloca bandeiras nazistas durante gravação no Palácio Laranjeiras, residência do governador do Rio

Cena foi criticada nas redes sociais; o prédio público funciona como residência oficial do governador do Rio edit

Fórum - Moradores da Zona Sul do Rio de Janeiro se assustaram nesta quarta-feira (28) com a presença de bandeiras nazistas no Palácio das Laranjeiras, residência oficial do governador do estado. As flâmulas com suásticas foram colocadas no prédio público para a gravação de uma série da TV Globo.

[...]

Nas redes, o Governo do Estado justificou a cena com a locação realizada para uma produção da TV Globo com a Sony: “O Palácio Laranjeiras é frequentemente usado como locação. Nos próximos dias, ele será palco da gravação de uma obra de ficção, e as bandeiras fazem parte da ambientação”.

A usuária @iollinda criticou a postura do governo em publicação que viralizou nas redes. “Palácio das Laranjeiras tremulando bandeira nazista. Segundo o @GovRJ, isso é aceitável pelo palácio funcionar como locação para filmagens. A residência oficial do governo do rio de janeiro tremulando bandeira NAZISTA”, protestou.

Leia a íntegra na Fórum.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.