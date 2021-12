Globo e Jovem Pan veiculam anúncio sobre sorteio do triplex do Guarujá (vídeo)

O anúncio, da plataforma Pancadão de Prêmios, promete sortear em março do próximo ano as chaves do imóvel chamado de o “mais famoso do Brasil” edit

Portal Fórum - Um anúncio sobre uma espécie de leilão do triplex ao qual o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi acusado de pertencer, em processo que foi anulado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), foi veiculado nesta segunda-feira (27) pela Globo e pela Jovem Pan.

O anúncio, da plataforma Pancadão de Prêmios, promete sortear em março do próximo ano as chaves do imóvel chamado de o “mais famoso do Brasil”. Em uma versão do anúncio, o apresentador Ciro Bottini convida o telespectador dos canais a “virar a chave do triplex mais famoso do Brasil por apenas R$ 19,99”, e anuncia que o apartamento não é o único prêmio da promoção.

O valor é referente ao preço de uma assinatura mensal do serviço Pancadão de Prêmios, marca subsidiária da empresa PanPlus Brasil Tecnologia. Apesar do nome sugestivo, a empresa não tem — ao menos oficialmente — nenhuma ligação com a Jovem Pan. A companhia, de acordo com os dados disponibilizados publicamente pela Receita Federal do Brasil, é uma sociedade entre Gildete Pereira de Araújo e a Petrocontrol Administração de Imóveis.

