Globo pratica censura aberta e descarada, diz Wadih Damous

247 - O ex-deputado Wadih Damou respercutiu a nota do jornalista Mauricio Stycer, que neste domingo, 26, denunciou que a Rede Globo tem alijado a oposição ao governo Bolsonaro de participação do debate em seus telejornais.

"A Globo pratica censura aberta e descarada. Parlamentares e lideranças do PT, PC do B, PSOL e PDT são ignoradas e não aparecem na tela da Globo, que só dá espaço a determinados parlamentares ditos de oposição e considerados palatáveis pela emissora.A esquerda que a direita gosta", escreve Damous.

De acordo com o colunista do portal Uol Mauricio Stycer, na crise do governo Bolsonaro, os ex-presidentes Lula, Dilma, e os ex-candidatos presidenciais Fernando Haddad e Ciro Gomes "não foram ouvidos pela Globo em nenhum momento". "O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foi ouvido em três destas ocasiões e o ex-presidente José Sarney em uma", disse.

A Globo pratica censura aberta e descarada. Parlamentares e lideranças do PT, PC do B, PSOL e PDT são ignoradas e não aparecem na tela da Globo, que só dá espaço a determinados parlamentares ditos de oposição e considerados palatáveis pela emissora.A esquerda que a direita gosta. — Wadih Damous (@wadih_damous) April 26, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.