Goleiro Bruno, assassino de Eliza Samúdio, é contratado pelo clube Rio Branco-AC

247 - O presidente do Rio Branco, Neto Alencar, time de futebol do Acre, anunciou neste domingo (26) a contratação do goleiro Bruno Fernandes, preso em setembro de 2010 pelo homicídio da modelo Eliza Samúdio, além de sequestro e cárcere privado do filho Bruninho

Segungdo informa o portal Correio Braziliense, em postagem no Instagram o dirigente considerou o jogador de 35 anos, que cumpre regime semiaberto, como 'uma das maiores contratações da história do clube', que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro neste ano.

