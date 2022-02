"Golpe da fruta": Mercadão Municipal de SP interdita três bancas após denúncias

Apoie o 247

ICL

247 - A concessionária responsável pela administração do Mercado Municipal de São Paulo informou nesta terça-feira (15) que interditou três boxes de comércio de frutas após denúncias recebidas pelo Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) do Mercadão e pelo Procon-SP por conta do chamado "golpe da fruta". A reportagem é do portal G1.

Dez lojistas já tinham sido advertidos e multados pela prática no sábado (12).

Os boxes foram cobertos por uma lona com um aviso: "Interditado por descumprimento no regime interno da legislação vigente".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a concessionária, as lojas ficarão interditadas até demonstrarem que os problemas denunciados foram corrigidos. Depois, é analisado se as pendências realmente foram solucionadas e, se for o caso, é permitida a reabertura.

A reportagem esteve no local na segunda-feira (14), visitou quatro barracas e, em todas, a equipe foi constrangida a comprar frutas por valores muito acima da média. No total, foram gastos quase R$ 100 por uma única unidade de fruta-do-conde, cinco morangos e 18 tâmaras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE