"Golpe humilhado", diz Orlando Silva após resposta do TSE ao partido de Bolsonaro

"O TSE desmascarou a chicana golpista de Bolsonaro", afirmou o deputado do PCdoB-SP edit

247 - O deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP) criticou nesta quarta-feira (23) a iniciativa do PL, que enviou nessa terça (22) ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um relatório questionando a segurança das urnas de votação.

"Golpe humilhado! O TSE desmascarou a chicana golpista de Bolsonaro. Além de negar a inicial por inépcia, suscitou a litigância de má fé e condenou o PL a pagar uma multa milionária. A democracia derrota os golpistas!", escreveu o parlamentar no Twitter.

O presidente do TSE, Alexandre Moraes, não aprovou o pedido do PL para anular o segundo turno das eleições deste ano e condenou o partido de Jair Bolsonaro a pagar uma multa milionária.

Ao longo do governo, Bolsonaro tentou passar para a população a mensagem de que o Poder Judiciário atrapalha o governo. Também defendeu a participação das Forças Armadas na apuração do resultado das eleições. Nos últimos anos, partidos de oposição denunciaram pubolicamente que ele o chefe do Executivo federal poderia tentar um golpe.

