Golpe na USP: polícia apreende carro e aparelhos de suspeita de desviar dinheiro

Apoie o 247

ICL

247 - A Polícia Civil de São Paulo apreendeu nesta terça-feira (24) um carro, aparelhos eletrônicos, documentos e anotações com informações sobre apostas no apartamento da estudante de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) Alicia Dudy Muller, de 25 anos. O imóvel fica na Vila Mariana, bairro da zona sul da cidade de São Paulo (SP). A jovem é suspeita de ter desviado R$ 927 mil que seriam usados para pagar a festa de formatura de 130 alunos da sua turma de graduação. As informações foram publicadas pelo jornal O Estado de S.Paulo.

A estudante está sendo investigada por apropriação indébita, crime que pode resultar em quatro anos de cadeia. Policiais fizeram uma operação de busca e apreensão. Foram recolhidos um veículo modelo Volkswagen Nikus, que Alicia alugava desde março de 2022 pelo valor mensal de R$ 2 mil; um tablet avaliado em R$ 6 mil, um notebook, documentos, cadernos com anotações sobre apostas em lotéricas e dois aparelhos celulares.

De acordo com a delegada Zuleika Gonzalez, do 16° Distrito Policial (DP) da capital, na Vila Clementino, os objetos apreendidos poderão indicar se Alicia Dudy agia sozinha ou era ajudada por outras pessoas. "Com a análise desses dados, podemos saber com quem ela (Alícia) se comunicava e se possivelmente mais alguma pessoa sabia sobre os fatos. Mas até onde apuramos não há informações de participação de outros envolvidos. Esses dados (dos celulares de Alícia) poderão elucidar isso", afirmou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.