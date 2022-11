"Golpismo é crime", diz Reginaldo Lopes ao criticar ação de Valdemar Costa Neto contra resultado das eleições

Apoie o 247

247 - O líder do PT na Câmara dos Deputados, Reginaldo Lopes (MG), criticou hoje (22) a iniciativa do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, de questionar o resultado das urnas no segundo turno da eleição presidencial - Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito no dia 30 de outubro com 50,9% dos votos, contra 49,1% de Jair Bolsonaro (PL). De acordo com o parlamentar, a vitória do petista "é inquestionável" e qualquer iniciativa contrária ao resultado eleitoral não passa de "golpismo e choro de perdedor".

Conforme o líder do PT, "golpismo é crime". "Como invalidar urnas usadas no segundo turno se foram usadas do mesmo jeito no primeiro turno, com o PL elegendo a maior bancada na Câmara dos Deputados?", questionou.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, cobrou a íntegra do relatório encomendado pelo partido de Valdemar Costa Neto.

