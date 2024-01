'Golpistas continuam se armando no Brasil', diz Correia após deflagração da Operação Lesa Pátria

A ação da Polícia Federal ocorre em 11 estados e no Distrito Federal, para conter possíveis tentativas de golpe no País edit

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) alertou nesta segunda-feira (8) para tentativas de golpe no Brasil. "Os golpistas continuam se armando e preparando golpes e atitudes terroristas. A PF está atenta", escreveu o parlamentar sobre a Operação Lesa Pátria, que apreendeu dois quilos de pólvora e quase 400 munições em Rondônia. A ação da Polícia Federal, que investiga planos golpistas, ocorre em 11 estados e no Distrito Federal. Segundo a PF, "os valores dos danos causados ao patrimônio público" podem chegar "à cifra de R$ 40 milhões".

Na rede social X, Correia também cobrou a prisão de Jair Bolsonaro (PL) por causa dos atos golpistas, que aconteceram em 8 de janeiro do ano passado em Brasília (DF), onde bolsonaristas invadiram a Praça dos Três Poderes, num protesto contra a vitória do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição de 2022. >>> Pessoas de qualquer status social serão responsabilizadas por ataques à democracia, diz Gonet

"Após o ato e com o relatório da CPMI recomendando indiciamento e prisão de Bolsonaro e seus asseclas, aposto que PF e PGR irão denunciar a todos, inclusos militares golpistas. Alguma dúvida sobre a decisão do STF? Aposto firme em 'Bolsonaro Na Cadeia'", afirmou Correia.

